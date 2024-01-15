AR-шлем Apple Vision Pro получит улучшенный 10-ядерный процессор Apple M2

Это обеспечит обработку данных от 12 камер, 5 датчиков и 6 микрофонов, создавая реалистичное виртуальное пространство прямо перед глазами пользователя. Шлем Vision Pro будет доступен для предзаказа в США с 19 января и поступит в продажу 2 февраля.

Процессор M2 в Vision Pro имеет 10 GPU ядер, что значительно улучшает графическую производительность устройства, что особенно важно для высококачественного 4K-дисплея шлема.

Гарнитура также оснащена экранами OLEDoS с технологией micro-OLED, способными генерировать 23 млн пикселей, обеспечивая высокое качество изображения для каждого глаза.

Вместе с тем, новый R1 чип способен передавать новые изображения на дисплей за 12 миллисекунд, что в восемь раз быстрее, чем скорость моргания человеческого глаза.

При подключении к источнику питания, Vision Pro может использоваться в течение всего дня, а при использовании внешнего аккумулятора высокой производительности время работы устройства может достигать двух часов.