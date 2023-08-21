AR-шлем Apple Vision Pro заменит очки людям с плохим зрением

Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro обещает заменить стандартные очки с диоптриями и оптические линзы.

Недавно в Сети был обнаружен патент, зарегистрированный на Apple 17 августа 2023 года. В документе упоминаются специальные линзы для устройства, которые можно настроить под индивидуальные особенности глаз пользователя.

Главная особенность этих линз — они заполнены жидкостью, а не стеклом. Это позволяет менять форму линз с помощью кнопок и digital crown на гарнитуре, делая их идеально подходящими для каждого пользователя.

Таким образом, люди с различными проблемами зрения смогут настроить линзы Vision Pro исключительно для себя, что исключает необходимость надевать очки или контактные линзы под гарнитурой.

Напомним, что релиз шлема ожидается уже в начале 2024 года.