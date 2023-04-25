AR/VR-гарнитура Apple будет суперлёгкой и неудобной

Согласно последним данным, состоится это уже в июне в рамках конференции WWDC 2023. В преддверии мероприятия появляется всё больше информации о дизайне устройства и том, как оно собирается решить некоторые из самых больших проблем виртуальной реальности.

По словам инсайдер Марка Гурмана, Apple планирует оснастить свою гарнитуру Reality Pro множеством функций для привлечения широкого круга пользователей, а также применить уникальный подход к весу устройства.

Гурман отмечает, что будущий шлем не будет иметь встроенного аккумулятора. Вместо этого устройство будет снабжаться внешним проводным аккумулятором, который пользователь сможет носить в кармане.

Именно эта особенность, которая уже была ранее известна, позволит сделать шлем невероятно лёгким, хотя провод, соединяющий аккумулятор и шлем, может создать определённое неудобство.

По данным Bloomberg, Apple планирует использовать аккумулятор, толщиной в два iPhone с несъёмным кабелем, который подключается к специальному разъёму на шлеме.