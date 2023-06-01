AR/VR-гарнитуру Apple покажут летом на WWDC 2023

AR/VR-гарнитуру Apple покажут летом на WWDC 2023А выйдет устройство до конца года
Популярный аналитик Минг-Чи Куо опубликовал пост, в котором раскрыл сроки анонса совершенно нового устройства Apple — AR/VR-шлема.
Фото: GizChina
По мнению специалиста, представят устройство уже в 2023 году, в рамках конференции для разработчиков WWDC. На ней же традиционно компания анонсирует обновления операционных систем: macOS, iOS, iPadOS.
Что же до сроков выхода гарнитуры, то её релиз Куо ожидает в конце II или III квартале текущего года. Аналитик отметил, что задержки вызваны проблемами с тестированием механических падений и доступностью инструментов для разработки программного обеспечения.
Напомним, что ранее наши коллеги из The Information опубликовали отчёт, в котором перечисли ряд функций, которые, как ожидается, будут включены в гарнитуру. К таковым, например, отнесли аналог Digital Crown из Apple Watch для перехода между виртуальным и физическим режимами просмотра. Также, скорее всего, новинка получит поясной аккумуляторный блок.