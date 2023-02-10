Арабский журнал назвал Дурова самым влиятельным человеком Дубая

06:54, 10 февраля 2023
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Арабский журнал назвал Дурова самым влиятельным человеком ДубаяОчень почётное звание
Не так давно основатель Telegram Павел Дуров стал самым богатым человеком ОАЭ. Теперь же появилась информация о новом статусе предпринимателя.
Фото: Павел Дуров
Издание Arabian Business опубликовали свежий список 100 влиятельнейших людей в Дубае. И Дуров занял в нём первое место, вслед за списком Forbes.
Напомним, что ранее в январе 2023 года сообщалось, что миллиардер встретился с эмиром Дубая Мухаммедом бин Рашидом и наследным принцем Хамданом бин Мухаммедом в резиденции Zabeel Palace.
Павел Дуров известен в первую очередь как основатель крупнейшей соцсети в России ВКонтакте. Затем, в 2013 году, он создал не менее популярный мессенджер Telegram, развитием которого он и занимается на данный момент.