Арабы продемонстрируют мощь "собственной противовоздушной системы"

“Министр обороны” генерал-майор Мохаммед Аль-Атефи отметил в разговоре с журналистами издания Al-Masirah, что его подчиненные обладают новейшими и при этом крайне хитрыми технологиями, призванными уничтожать различные воздушные цели. При этом он отдельно отметил, что это именно то оружие, которое некоторое время назад сбило несколько летательных аппаратов коалиции. По словам “министра”, в ближайшее время будет проведена демонстрация данного оружия.

Напомним, что только за последнюю неделю силами революционеров было подбито четыре саудовских беспилотника, при этом один из них был атакован над Джизаном, приграничным регионом Саудовской Аравии.