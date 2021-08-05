Арахис оказался опасным для больных раком людей

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в издании Carcinogenesis. Так, по данным специалистов, углеводо-связывающий белок арахиса довольно быстро оказывается в системе кровообращения, вступая в контакт с клетками сосудистой стенки крови для получения молекул цитокинов. Рост последних может запустить процесс, который в конечном итоге может привести к распространению метастазов.

Несмотря на то, что ученым еще предстоит более детально изучить влияние арахиса на онкологических больных, уже сейчас они советуют отказаться людям с раком от чрезмерного и частого употребления этого ореха.

“Дальнейшие исследования все еще необходимы, но эти исследования показывают, что очень частое потребление арахиса онкологическими больными может увеличить риск метастатического распространения”, — сообщил автор работы, профессор Луган Юй.