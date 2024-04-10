Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 18:50
1 мин.

Арбитражный суд назначил Агентство по страхованию вкладов ликвидатором Киви-банка

А иск по этому делу подал Банк России
Центробанк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля, а 17 марта подал иск о принудительной ликвидации этой организации, но тогда существо иска не раскрывалось.
Арбитражный суд назначил Агентство по страхованию вкладов ликвидатором Киви-банка

© Ferra.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило в своём официальном Telegram-канале, что Арбитражный суд Москвы назначил организацию ликвидатором Киви-банка.

Агентство уточнило, что процедура принудительной ликвидации применяется к организации с отозванной лицензией, но без признаков банкротства.

Источник:АСВ
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#банки
,
#Банк России
,
#суд
,
#иск
,
#банкротство
,
#Россия
,
#QIWI