Арбитражный суд назначил Агентство по страхованию вкладов ликвидатором Киви-банка

Опубликовано 10 апреля 2024, 18:50
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Арбитражный суд назначил Агентство по страхованию вкладов ликвидатором Киви-банкаА иск по этому делу подал Банк России
Центробанк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля, а 17 марта подал иск о принудительной ликвидации этой организации, но тогда существо иска не раскрывалось.
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило в своём официальном Telegram-канале, что Арбитражный суд Москвы назначил организацию ликвидатором Киви-банка.
Агентство уточнило, что процедура принудительной ликвидации применяется к организации с отозванной лицензией, но без признаков банкротства.