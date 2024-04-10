Арбитражный суд назначил Агентство по страхованию вкладов ликвидатором Киви-банка

А иск по этому делу подал Банк России

Центробанк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля, а 17 марта подал иск о принудительной ликвидации этой организации, но тогда существо иска не раскрывалось.