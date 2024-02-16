Арбитражный суд признал законным штраф ФАС в 1,2 млрд рублей, назначенный Apple

Штраф составил 1,2 млрд рублей. Ранее американская компания оплатила штраф, но потом обратилась в Арбитражный суд с требованием отменить предписание и решение российского ведомства. Однако суд встал на сторону ФАС.

«Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание ФАС России в отношении Apple Inc, а также постановление о назначении штрафа в размере 1,2 млрд рублей. Это третья инстанция, которая поддержала акты службы», — сказано в сообщении ведомства.