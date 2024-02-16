Арбитражный суд признал законным штраф ФАС в 1,2 млрд рублей, назначенный Apple

Опубликовано 16 февраля 2024, 01:31
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Арбитражный суд признал законным штраф ФАС в 1,2 млрд рублей, назначенный AppleЭтот суд стал третьей инстанцией, поддержавшей ФАС
Арбитражный суд Московского округа признал законным начисление штрафа компании Apple со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Штраф составил 1,2 млрд рублей. Ранее американская компания оплатила штраф, но потом обратилась в Арбитражный суд с требованием отменить предписание и решение российского ведомства. Однако суд встал на сторону ФАС.
«Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание ФАС России в отношении Apple Inc, а также постановление о назначении штрафа в размере 1,2 млрд рублей. Это третья инстанция, которая поддержала акты службы», — сказано в сообщении ведомства.