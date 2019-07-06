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Арендные автомобили начали использовать как спальни или кладовки

Некоторые даже умудряются использовать их как студию звукозаписи
Большинство людей используют сервисы каршеринга, так как заведомо заранее просчитывают свой маршрут. Очень удобно использовать не свой автомобиль, взяв его в максимально близкой к тебе точке и оставив максимально недалеко от точки конечной. Никаких проблем с ремонтом автомобиля, парковкой, попыткой продать его со временем — просто берешь его через приложение и едешь куда тебе нужно. Но не все используют такие автомобили по прямому назначению.

Японский сервис каршеринга Orix обнаружил, что многие ее клиенты арендовали автомобили, но не ездили на них. По сообщению The Asahi Shimbun, компания проверила данные о пробеге и поняла, что определенное количество транспортных средств возвращалось не совершив каких-либо поездок. Ее слова подтвердила и другая каршеринг-компания с более чем 1,2 млн зарегистрированных пользователей.

Чтобы понять, чем вызвано такое странное поведение клиентов, обе компании опросили пользователей своих сервисов. То, что они обнаружили, говорит многое о том, как изменились потребности людей за последнее время.

“Один из респондентов, участвовавших в опросе компании, сказал, что арендовал транспортное средство, чтобы подремать или использовать его как рабочее пространство. Другой пользователь хранил сумки и другие личные вещи в арендованном автомобиле, так как все платные хранилища поблизости были заняты”, — говорится в отчете The Asahi Shimbun.

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