Арендные самокаты Woosh оснастят шлемами

В этом сезоне к самокатам добавляется экипировка в виде шлемов, которые будут доступны для использования при аренде.

B хоть использование шлемов не является обязательным требованием, компания рекомендует своим клиентам воспользоваться этой возможностью для повышения безопасности.

По прогнозу Whoosh, уже к началу сезона 2024 года 30% парка сервиса будет оборудовано шлемами. Цель компании — распределить самокаты с экипировкой таким образом, чтобы в каждом городе, где они работают, было не менее 15% таких устройств.

К 2025 году Whoosh планирует, что шлемы будут доступны для 70-80% парка.

Основатель и генеральный директор Whoosh, Дмитрий Чуйко, отметил, что их статистика показывает снижение инцидентов на 10% в этом году. Он выразил уверенность, что использование шлема может значительно смягчить последствия серьёзных происшествий.