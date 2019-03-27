Арестован гендиректор компании-поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс».

Также на два месяца арестован начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров, ещё один фигурант данного дела.

Опанасенко обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, а Александрова — в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

По данным источника «Интерфакса», речь в деле может идти о нарушениях при заключении контракта между «Т-Платформы» и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей. Свою вину Опанасенко и Александров не признают.

Компания «Т-Платформы» заключила в 2016 и 2018 годах контракты с МВД на поставку автоматизированных рабочих мест с процессором «Байкал-Т1» почти на 650 млн рублей. Оба контракта были выполнены.