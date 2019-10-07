Аргентина отказалась от покупки российских истребителей МиГ-29

”У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше.”, — сообщил Анатолий Пунчук, который является заместителем директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Предполагается, что как только в стране будет избран президент, стороны продолжат переговоры.

Напомним, что Аргентина еще в 2017 году оповестила Россию о том, что планирует приобрести российские истребители МиГ-29. В результате этого Российская сторона направила представителям Аргентины коммерческое предложение.