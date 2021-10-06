Археолог-любитель обнаружил склад с оружием возрастом от 2 до 4 тысяч лет

Произошло это в исторической деревне Панелия в Финляндии. Именно там любитель раскопок Матти Ринтамаа, используя металлоискатель во дворе своего дома, нашёл несколько различных по размеру кусков металла.

Он сделал их фотографии и отправил специалисту по металлам. Специалист заявил, что предметы на снимках относятся к бронзовому веку. Чтобы убедиться в его совах, Ринтамма обратился в Национальный совет по древностям Финляндии, пишет The History Blog.

Эксперты, работающие там, также подтвердили, что артефакты относятся к бронзовому веку. Также они назвали их примерный возраст — от 2 до 4 тыс лет.

Также они решили провести более подробную профессиональную археологическую экспертизу. В рамках неё им удалось обнаружить более 200 предметов и 25 кинжалов и мечей — целый склад древнего оружия.