Археологи на дне Адриатического моря обнаружили древнюю вымощенную камнем дорогу

Дорога проходит по дну моря возле острова, и ранее соединяла с ним поселение. Обнаруженный посёлок сначала датировали примерно 4500 годом до нашей эры, но углеродный анализ фрагментов древесины, собранный на дороге, определил возраст поселения 4900 годом до нашей эры.

На этом участке также нашли руины каменных стен, окружавших посёлок, кремневые орудия и прочие вещи, использовавшиеся местными жителями. Считается, что найденный памятник относится к хварской археологической культуре.