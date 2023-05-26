Археологи нашли в Курганской области захоронение возрастом более двух тысяч лет

В Курганской области, на берегу реки Алабуга, археологи обнаружили древнее погребение, которое, предположительно, относится к IV–III векам до нашей эры. Это единственный известный памятник этого времени с каменными конструкциями в регионе. Исследователи связывают его с наличием сарматов. Раскопки проводились на объекте культурного наследия — кургане Отряд-Алабуга. В процессе раскопок были обнаружены каменные плиты и железосодержащая порода с вкраплениями раковин моллюсков, которые создатели кургана поднимали со дна каньона. По предварительным данным, погребение можно датировать сарматским временем.

Около кургана также было обнаружено детское погребение, которое было впущено в курган после его создания. Этот обряд часто практиковался у кочевников и сохранился до недавнего времени. Главное погребение находилось на глубине и не привлекло внимания грабителей. В нем был найден мужчина, уложенный на спину с головой на юг. Погребение находилось на краю каньона, который был сильно размыт рекой, и часть кургана уже упала.

Полевая работа археологов завершена, и дальнейшие исследования будут проводиться в лаборатории. Были проведены почвоведческие исследования, взяты пробы грунта и древесины. В будущем антропологи и зоологи исследуют найденные кости. Работы организованы археологической лабораторией Курганского государственного университета и Курганским областным музейным объединением.