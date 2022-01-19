Археологи обнаружили метровые трубочки для употребления пива

Веселовский обнаружил восемь длинных тонких трубок - погребальные принадлежности, аккуратно и намеренно помещенные с правой стороны от высокопоставленного лица, погребенного в богато украшенной одежде. Трубки, сделанные из золота и серебра, имели длину более метра. В конечном итоге эти предметы были перевезены в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, где они хранятся и по сей день.

Ранее их считали скипетрами, которые символизируют власть, но новое исследование ставит под сомнение эту интерпретацию. Утверждается, что эти предметы были соломинками для питья.

Решающее значение для повторного анализа имело обнаружение внутри одной из соломинок гранул ячменя, а также фитолитов злаков и пыльцевых зерен липы, что говорит о том, что пили через их пиво. Однако к этому стоить отнестись с долей скепсиса, считают авторы работы.