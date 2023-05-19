Археологи обнаружили погребения, датируемые вторым тысячелетием до Н.Э.

В Белгороде, на строительной площадке микрорайона «Жемчужина», археологи обнаружили около 20 погребений с ценными артефактами, которые относятся ко времени второго тысячелетия до нашей эры. Это захватывающее открытие было объявлено ТАСС и региональным Управлением государственной охраны объектов культурного наследия. В ходе проведённых раскопок археологи изучили все 20 захоронений и обнаружили глиняные горшки, медные серьги и медные браслеты в каждом погребении.

Это открытие имеет большое значение для нашего понимания истории этого региона. Артефакты, найденные в погребениях, предоставляют уникальные сведения о жизни и культуре людей, живших более трёх тысяч лет назад. Исследования археологических находок позволяют расширить наше научное знание и помогают воссоздать историю и наследие древних цивилизаций. Они также напоминают нам о богатстве и разнообразии культур, которые существовали на нашей земле в прошлом и оказывали влияние на развитие нашей цивилизации.