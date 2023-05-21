Архитектура компьютеров все больше напоминает мозг, что это значит?

Мозг — удивительная и сложная структура, которая до сих пор остаётся загадкой для человечества. Распространённый способ попытаться понять его работу — представить его как нейронную сеть, состоящую из миллиардов нейронов. Мы получаем информацию из внешней среды, обрабатываем её, и наш разум выдаёт обратную связь — мысли, которые невозможно предугадать с абсолютной точностью. В искусственном мире мы все больше стремимся создать подобные модели.

Физика полупроводников позволила нам уменьшить размеры устройств до невероятных масштабов. Люди строят сложные системы, основываясь на этой технологии. Например, персональные компьютеры возникли благодаря изобретению транзистора. Однако, несмотря на их впечатляющие возможности, компьютеры сильно отличаются от человека. Это связано с простой математической моделью, которая лежит в основе их логики.

Технологии продолжают развиваться, и появляются новые пути. Что отличает обычные компьютеры от квантовых? Представьте, у вас есть три карандаша разных размеров. Обычный компьютер будет сравнивать каждый карандаш с остальными, чтобы найти самый длинный. Квантовый компьютер сразу определит самый длинный или короткий карандаш без попарных сравнений. Это напоминает работу живого мозга с его множеством связей и ветвей. Хотя полноценные универсальные квантовые компьютеры пока ещё являются гипотетическими, полупроводниковые элементы могут стать их потенциальной технической основой, так же, как и для обычных компьютеров.