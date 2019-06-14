Арктические «Торы» успешно отстрелялись по условному противнику

В России впервые прошли стыковочные боевые стрельбы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» по воздушным мишеням. Об этом рассказал телеканал «Звезда», опубликовав видео процесса.

Пуски зенитных ракет прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Стрельба осуществлялась в условиях активных радиопомех, а мишени имитировали поведение воздушных объектов условного противника.

В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили все скоростные маневрирующие мишени, запускаемые с разных направлений и летящие на минимальных и максимальных высотах.

«Тор-М2ДТ» представляет собой арктический вариант ЗРК на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые его показали в 2017 году на майском параде Победы.