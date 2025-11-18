Arm добавит технологию NVLink от Nvidia в свои решения для дата-центров

NVLink обеспечивает высокоскоростное соединение между чипами, позволяя им эффективно обмениваться данными и распределять вычислительные задачи. Технология стала ключевым инструментом для объединения большого количества процессоров в системах искусственного интеллекта.

Это сотрудничество усиливает позиции Arm на рынке дата-центров, где компания стремится увеличить свою долю до 50%. Ранее Nvidia уже анонсировала партнерство с Intel по внедрению NVLink в серверные продукты. Технология также станет доступной для других производителей оборудования в версии Fusion.

Nvidia использует архитектуру Arm в собственных процессорах, которые работают вместе с ускорителями искусственного интеллекта.