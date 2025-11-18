Arm добавит технологию NVLink от Nvidia в свои решения для дата-центров

Опубликовано 18 ноября 2025, 16:471 мин.
Arm добавит технологию NVLink от Nvidia в свои решения для дата-центровКомпании укрепляют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта
Компания Arm Holdings планирует интегрировать технологию NVLink от Nvidia в свои чипы для дата-центров. Решение будет добавлено в платформу Neoverse, которая используется для проектирования процессоров.
© Ferra.ru
NVLink обеспечивает высокоскоростное соединение между чипами, позволяя им эффективно обмениваться данными и распределять вычислительные задачи. Технология стала ключевым инструментом для объединения большого количества процессоров в системах искусственного интеллекта.
Это сотрудничество усиливает позиции Arm на рынке дата-центров, где компания стремится увеличить свою долю до 50%. Ранее Nvidia уже анонсировала партнерство с Intel по внедрению NVLink в серверные продукты. Технология также станет доступной для других производителей оборудования в версии Fusion.
Nvidia использует архитектуру Arm в собственных процессорах, которые работают вместе с ускорителями искусственного интеллекта.