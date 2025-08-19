Arm наняла топ-менеджера Amazon для усиления разработки собственных чипов

До настоящего момента Arm не занималась производством собственных чипов, а разрабатывала архитектуру и набор инструкций, которые использовали сторонние компании при создании процессоров. На основе технологий Arm создаются чипы Apple и Nvidia, а устройства с архитектурой Arm применяются почти в каждом смартфоне.

В июле руководство Arm заявило, что намерено направлять часть прибыли на разработку собственных чипов и дополнительных компонентов. Компания рассматривает возможность перехода от базовых архитектур к созданию отдельных чиплетов — небольших функциональных модулей — и даже готовых систем.

Поддерживаемая SoftBank Group, Arm получает лицензионные выплаты за каждое устройство, в котором используются её технологии. Помимо мобильного сегмента, Arm уверенно укрепляет позиции на рынке серверов, который ранее контролировали Intel и AMD.

Последние инициативы связаны с расширением бизнеса за счёт перехода к разработке не только базовых архитектур, но и полностью готовых решений. В рамках этого плана Arm активно нанимает экспертов из крупных технологических компаний. Ранее в команду уже вошли Николас Дюбе из Hewlett Packard Enterprise и Стив Халтер, работавший в Intel и Qualcomm.