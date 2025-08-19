Наука и технологии
Опубликовано 19 августа 2025, 13:30
1 мин.

Arm наняла топ-менеджера Amazon для усиления разработки собственных чипов

Компания продолжает формировать команду
Компания Arm Holdings пригласила на работу бывшего директора по разработке чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Amazon Рами Синно, чтобы ускорить планы по созданию собственных вычислительных решений. Он участвовал в разработке фирменных чипов Amazon Trainium и Inferentia, которые применяются при обучении и запуске крупных моделей искусственного интеллекта.
До настоящего момента Arm не занималась производством собственных чипов, а разрабатывала архитектуру и набор инструкций, которые использовали сторонние компании при создании процессоров. На основе технологий Arm создаются чипы Apple и Nvidia, а устройства с архитектурой Arm применяются почти в каждом смартфоне.

В июле руководство Arm заявило, что намерено направлять часть прибыли на разработку собственных чипов и дополнительных компонентов. Компания рассматривает возможность перехода от базовых архитектур к созданию отдельных чиплетов — небольших функциональных модулей — и даже готовых систем.

Поддерживаемая SoftBank Group, Arm получает лицензионные выплаты за каждое устройство, в котором используются её технологии. Помимо мобильного сегмента, Arm уверенно укрепляет позиции на рынке серверов, который ранее контролировали Intel и AMD.

Последние инициативы связаны с расширением бизнеса за счёт перехода к разработке не только базовых архитектур, но и полностью готовых решений. В рамках этого плана Arm активно нанимает экспертов из крупных технологических компаний. Ранее в команду уже вошли Николас Дюбе из Hewlett Packard Enterprise и Стив Халтер, работавший в Intel и Qualcomm.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
