Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 19:30
1 мин.

Arm представила новое поколение мобильных процессоров Lumex для работы с ИИ

Новая серия оптимизирована для работы без облака
Компания Arm представила новое поколение мобильных процессоров Lumex, разработанных специально для задач искусственного интеллекта (ИИ). Эти чипы рассчитаны на работу прямо в смартфонах и носимых устройствах, без необходимости обращаться к облачным сервисам.
Arm представила новое поколение мобильных процессоров Lumex для работы с ИИ

© Ferra.ru

Серия Lumex включает четыре варианта, которые различаются по мощности и энергоэффективности. Самые экономичные версии предназначены для умных часов и других компактных гаджетов, а наиболее производительные рассчитаны на работу с крупными моделями ИИ на смартфонах высокого класса. Это позволяет выполнять ресурсоемкие задачи, такие как перевод или взаимодействие в реальном времени, локально на устройстве.

Процессоры Lumex относятся к направлению Compute Subsystems (CSS), в рамках которого Arm предлагает производителям готовые решения для более быстрого внедрения в новые продукты. Такой подход позволяет ускорить вывод устройств на рынок.

Новые чипы оптимизированы для производства по 3-нанометровому техпроцессу, который используют ведущие полупроводниковые компании. Этот же техпроцесс лежит в основе последних процессоров Apple для iPhone.

Arm также рассматривает возможность самостоятельного выпуска собственных чипов и уже привлекла специалистов для этой задачи. По словам компании, выход Lumex вписывается в ее стратегию по расширению бизнеса в сегменте смартфонов и центров обработки данных.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ARM
,
#искусственный интеллект
,
#чип