Arm представила новое поколение мобильных процессоров Lumex для работы с ИИ

Серия Lumex включает четыре варианта, которые различаются по мощности и энергоэффективности. Самые экономичные версии предназначены для умных часов и других компактных гаджетов, а наиболее производительные рассчитаны на работу с крупными моделями ИИ на смартфонах высокого класса. Это позволяет выполнять ресурсоемкие задачи, такие как перевод или взаимодействие в реальном времени, локально на устройстве.

Процессоры Lumex относятся к направлению Compute Subsystems (CSS), в рамках которого Arm предлагает производителям готовые решения для более быстрого внедрения в новые продукты. Такой подход позволяет ускорить вывод устройств на рынок.

Новые чипы оптимизированы для производства по 3-нанометровому техпроцессу, который используют ведущие полупроводниковые компании. Этот же техпроцесс лежит в основе последних процессоров Apple для iPhone.

Arm также рассматривает возможность самостоятельного выпуска собственных чипов и уже привлекла специалистов для этой задачи. По словам компании, выход Lumex вписывается в ее стратегию по расширению бизнеса в сегменте смартфонов и центров обработки данных.