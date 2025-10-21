Arm расширит программу лицензирования для ускорения развития ИИ на устройствах

Опубликовано 21 октября 2025, 22:301 мин.
Arm расширит программу лицензирования для ускорения развития ИИ на устройствахБолее 300 компаний получили доступ к чипам Armv9
Компания Arm Holdings объявила о расширении своей программы Flexible Access, которая теперь охватывает платформу Armv9 для edge AI. Это позволит стартапам и производителям устройств с искусственным интеллектом (ИИ) проще использовать технологии компании и ускорить разработку собственных решений.
© Ferra.ru
Программа предоставляет доступ к инструментам проектирования чипов и обучению с минимальными затратами, что помогает компаниям создавать и тестировать новые концепции процессоров.
По данным Arm, более 300 компаний присоединились к программе, а 400 чип-дизайнов готовы к производству. Недавно Qualcomm перевела свои флагманские процессоры на архитектуру Armv9
Расширение программы позволит Arm укрепить позиции на рынке edge AI, где компании обрабатывают данные на устройствах без передачи в облако. Это направление развивается быстро, конкуренцию составляют Nvidia, Intel и новые игроки.