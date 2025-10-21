Arm расширит программу лицензирования для ускорения развития ИИ на устройствах

Программа предоставляет доступ к инструментам проектирования чипов и обучению с минимальными затратами, что помогает компаниям создавать и тестировать новые концепции процессоров.

По данным Arm, более 300 компаний присоединились к программе, а 400 чип-дизайнов готовы к производству. Недавно Qualcomm перевела свои флагманские процессоры на архитектуру Armv9

Расширение программы позволит Arm укрепить позиции на рынке edge AI, где компании обрабатывают данные на устройствах без передачи в облако. Это направление развивается быстро, конкуренцию составляют Nvidia, Intel и новые игроки.