Наука и технологии
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"Армата" с новым типом оружия примет участие в параде на Красной площади
Об этом рассказал глава компании-разработчика нового типа оружия для “Арматы”
Генеральный директор предприятия-разработчика боевого модуля АУ-220М для “Арматы” ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных рассказал о том, что уже совсем скоро, в рамках парада Победы 9 мая на Красной площади, будет продемонстрирована новейшая разработка его компании.
”Модуль устанавливается на тяжелую БМП "Армата", и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП "Армата”, — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов о АУ-220М. К слову, произошло это во время участия данной разработки на зарубежной выставке Defexpo India-2020.
Отличительной особенностью АУ-220М является то, что модуль представляет из себя дистанционно-управляемую боевую систему. Если верить словам экспертов, то на сегодняшний день во всем мире нет ни одного бронетранспортера и боевой машины пехоты, которая была бы способна выдержать прямое попадание из АУ-220М.