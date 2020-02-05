"Армата" с новым типом оружия примет участие в параде на Красной площади

”Модуль устанавливается на тяжелую БМП "Армата", и могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП "Армата”, — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов о АУ-220М. К слову, произошло это во время участия данной разработки на зарубежной выставке Defexpo India-2020.

Отличительной особенностью АУ-220М является то, что модуль представляет из себя дистанционно-управляемую боевую систему. Если верить словам экспертов, то на сегодняшний день во всем мире нет ни одного бронетранспортера и боевой машины пехоты, которая была бы способна выдержать прямое попадание из АУ-220М.