Наука и технологии
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Армии США приказали отказаться от проекта дальнобойной пушки

Разумеется, она будет вынуждена подчиниться
В Сети появилась информация о свежем решении конгресса США. В рамках него армии страны приказали завершить финансирование проекта разработки перспективной дальнобойной пушки.
Армии США приказали отказаться от проекта дальнобойной пушки

Сообщается, что американские военные откажутся от проекта Strategic Long-Range Cannon уже в самое ближайшее время. Ориентировочно, это случится уже в 2022 году.

Продолжение усилий может стоить миллиарды долларов, даже если научно-технические усилия увенчаются успехом, потому что армии придётся участвовать в программе развития, закупать систему и создавать совершенно новые подразделения для её эксплуатации.

Эллен Ловетт
Представитель армии США

Вместе с тем Ловетт отметила, что неизрасходованные средства будут направлены на финансирование программ по созданию артиллерии большой дальности, гиперзвуковых ракет и противокорабельной ракеты средней дальности.

Источник:Defense News
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