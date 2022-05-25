Армии США приказали отказаться от проекта дальнобойной пушки

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Армии США приказали отказаться от проекта дальнобойной пушкиРазумеется, она будет вынуждена подчиниться
В Сети появилась информация о свежем решении конгресса США. В рамках него армии страны приказали завершить финансирование проекта разработки перспективной дальнобойной пушки.
Сообщается, что американские военные откажутся от проекта Strategic Long-Range Cannon уже в самое ближайшее время. Ориентировочно, это случится уже в 2022 году.
Продолжение усилий может стоить миллиарды долларов, даже если научно-технические усилия увенчаются успехом, потому что армии придётся участвовать в программе развития, закупать систему и создавать совершенно новые подразделения для её эксплуатации.
Эллен Ловетт
Представитель армии США
Вместе с тем Ловетт отметила, что неизрасходованные средства будут направлены на финансирование программ по созданию артиллерии большой дальности, гиперзвуковых ракет и противокорабельной ракеты средней дальности.