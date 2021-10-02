Наука и технологии
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Армия Австралии начала учиться стрелять по танку «Армата»

Для этого австралийский производитель представил мишень танка
Австралийская компания GaardTech, которая производит статические мишени для Сил обороны Австралии, представила мишень российского танка Т-14 «Армата».
Армия Австралии начала учиться стрелять по танку «Армата»

Как отмечает источник со ссылкой на Twitter компании, австралийские военные будут на «Армате» учиться уничтожать вражеские танки. На этот момент также обратил внимание один из обозревателей, о чём написал в своём канале ChDambiev в Telegram. «Известная австралийская компания GaardTech из Брисбена, занимающаяся производством статических мишеней для нужд Сил обороны Австралии, запилила подвижной макет российского перспективного танка Т-14 "Армата"», — сообщил обозреватель.

При этом отмечается, что ВС России неохотно закупают танки Т-14 «Армата» в силу их дороговизны. В войсках предпочитают модернизировать штатную технику.