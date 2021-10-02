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Армия Австралии начала учиться стрелять по танку «Армата»Для этого австралийский производитель представил мишень танка
Австралийская компания GaardTech, которая производит статические мишени для Сил обороны Австралии, представила мишень российского танка Т-14 «Армата».
Как отмечает источник со ссылкой на Twitter компании, австралийские военные будут на «Армате» учиться уничтожать вражеские танки. На этот момент также обратил внимание один из обозревателей, о чём написал в своём канале ChDambiev в Telegram. «Известная австралийская компания GaardTech из Брисбена, занимающаяся производством статических мишеней для нужд Сил обороны Австралии, запилила подвижной макет российского перспективного танка Т-14 "Армата"», — сообщил обозреватель.
При этом отмечается, что ВС России неохотно закупают танки Т-14 «Армата» в силу их дороговизны. В войсках предпочитают модернизировать штатную технику.