В России создадут полигон для учений по кибербезопасности

Минкомсвязь разработала проект по созданию этакого полигона для учений по кибербезопасности. Соответствующий проект постановления правительства размещен в базе проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, киберполигон представляет собой «инфраструктуру для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся, специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности».

Создание и эксплуатация киберполигона является частью мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика».

В рамках проекта, Минкомсвязь определяет требования, предъявляемые к получателям субсидии, целевые затраты, а также порядок представления получателем субсидии отчетности. Как поясняют в ведомстве, реализация проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы.

Субсидии Минкомсвязи будет предоставлять на конкурсной основе. Компании могут получить деньги как на создание киберполигона, так и на создание независимых центров по тестированию ПО и аппаратуры, в том числе средств защиты информации. Киберполигон будет создан на территории Дальневосточного федерального университета.