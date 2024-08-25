Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2024, 05:15
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Армия США начала использовать новое поколение спутниковой связи Phoenix E

Издание Interesting Engineering со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что 4-й экспедиционный батальон усиленной связи армии США (ESB-E) завершил развёртывание новой системы связи Phoenix E.
Армия США начала использовать новое поколение спутниковой связи Phoenix E

© US Army

Эта гибкая многодиапазонная система спутниковой связи, которая способна работать с различными спутниками и сетями в зависимости от требований. Phoenix E размещена в транспортировочных кейсах и управляется из укрытия на военном транспорте.

Система обеспечивает гибкость и оперативность развёртывания и «может быть переупакована для транспортировки или сокращения количества транспортных средств». Предыдущее поколение этой спутниковой системы, Phoenix D, уже практически полностью заменено, и сейчас завершается процесс инвентаризации Phoenix E.

Уточняется, что система Phoenix E предназначена для интеграции с другим оборудованием, используемым в подразделениях ESB-E по всей армии, включая базовое оборудование узла масштабируемой сети. Кроме того, Phoenix E может «бесшовно взаимодействовать с базовым оборудованием, работающим по новейшему интернет-протоколу, на который армия США переходит».