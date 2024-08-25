Армия США начала использовать новое поколение спутниковой связи Phoenix E

Эта гибкая многодиапазонная система спутниковой связи, которая способна работать с различными спутниками и сетями в зависимости от требований. Phoenix E размещена в транспортировочных кейсах и управляется из укрытия на военном транспорте.

Система обеспечивает гибкость и оперативность развёртывания и «может быть переупакована для транспортировки или сокращения количества транспортных средств». Предыдущее поколение этой спутниковой системы, Phoenix D, уже практически полностью заменено, и сейчас завершается процесс инвентаризации Phoenix E.

Уточняется, что система Phoenix E предназначена для интеграции с другим оборудованием, используемым в подразделениях ESB-E по всей армии, включая базовое оборудование узла масштабируемой сети. Кроме того, Phoenix E может «бесшовно взаимодействовать с базовым оборудованием, работающим по новейшему интернет-протоколу, на который армия США переходит».