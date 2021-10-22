Армия США отрепетировала войну с роботами на случай восстания машин

В рамках боевых испытаний, они преграждали военным путь к вертолётным площадкам, блокировали дороги, выполняли другие задачи. В качестве оружия им предоставили пулемёты M240, а также противотанковые ракеты Javelin.

Стоит отметить, что концепция MUM-T (Manned-Unmanned Teaming — «Взаимодействие человек-машина») прорабатывается военными США на протяжении последних нескольких лет. В рамках неё, например, уже в следующем году, на учениях, роботы RCV-L будут формировать первую линию наступления и только следом за ней будут идти люди.

Напомним, что ранее появилась информация о заинтересованности в наземных роботах и в других странах. Например, Южная Корея получила на испытания сразу двух многоцелевых наземных колёсных роботов. Их можно будет использовать в целом ряде различных задач, в том числе и в разведывательных миссиях, перевозках грузов и боеприпасов, эвакуации раненых.