Армия США рассказали о сроках потери эффективности танков Abrams

Эксперты подчеркнули, что, несмотря на модернизацию, эффективность танка будет недостаточной, особенно при столкновении с такими мощными противниками, как Китай.

В документе говорится, что все преимущества M1 в мобильности, огневой мощи и защите находятся под угрозой. Несмотря на обновления M1A2 SEP V3 и V4, которые повысят эффективность, доминирование на поле боя не будет восстановлено.

Исследователи также обратили внимание на уроки, полученные в различных военных операциях, в которых бронетехника сталкивалась с новыми угрозами, такими как современные противотанковые ракеты, мины и дроны.

В заключение, эксперты подчеркнули необходимость создания новых боевых машин пятого поколения, которые будут способны противостоять будущим угрозам.