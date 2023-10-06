Наука и технологии
08:59, 06 октября 2023
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Армия США рассказали о сроках потери эффективности танков Abrams

А это значит, что надо поскорее выпустить усовершенствованные модели

Аналитики научного совета армии США предупредили о том, что танки M1 Abrams утратят свою доминирующую позицию на поле боя уже к 2040 году.

Эксперты подчеркнули, что, несмотря на модернизацию, эффективность танка будет недостаточной, особенно при столкновении с такими мощными противниками, как Китай.

В документе говорится, что все преимущества M1 в мобильности, огневой мощи и защите находятся под угрозой. Несмотря на обновления M1A2 SEP V3 и V4, которые повысят эффективность, доминирование на поле боя не будет восстановлено.

Исследователи также обратили внимание на уроки, полученные в различных военных операциях, в которых бронетехника сталкивалась с новыми угрозами, такими как современные противотанковые ракеты, мины и дроны.

В заключение, эксперты подчеркнули необходимость создания новых боевых машин пятого поколения, которые будут способны противостоять будущим угрозам.

Источник:Lenta.ru
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