Армия Таджикистана гораздо сильнее, чем вы думали. За счёт трёх обстоятельств

Благодаря чему Таджикистан обладает на самом деле такой сильной армией? Есть три фактора.

7-я десантно-штурмовая бригада мобильных сил. Она составляет основу войск специального назначения страны и была создана в 1997 году. Бойцы этой бригады принимали участие в различных боевых операциях, а примерно половина офицерского состава бригады получила боевой опыт в период гражданской войны. Каждый год бойцы 7-й десантно-штурмовой бригады участвуют в военных учениях. Десантники также имеют достаточное количество бронированной техники и авиации (ударные вертолёты Ми-24 и многоцелевые ми-8), есть у них и артиллерия.