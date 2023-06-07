Армия Таджикистана гораздо сильнее, чем вы думали. За счёт трёх обстоятельств

Армия Таджикистана гораздо сильнее, чем вы думали. За счёт трёх обстоятельствВ том числе благодаря помощи других стран
Ведущий YouTube-канала Army Blog перечислил три главных фактора военной мощи армии Таджикистана.
Благодаря чему Таджикистан обладает на самом деле такой сильной армией? Есть три фактора.
7-я десантно-штурмовая бригада мобильных сил. Она составляет основу войск специального назначения страны и была создана в 1997 году. Бойцы этой бригады принимали участие в различных боевых операциях, а примерно половина офицерского состава бригады получила боевой опыт в период гражданской войны. Каждый год бойцы 7-й десантно-штурмовой бригады участвуют в военных учениях. Десантники также имеют достаточное количество бронированной техники и авиации (ударные вертолёты Ми-24 и многоцелевые ми-8), есть у них и артиллерия.
Второй фактор - это тесное сотрудничество с другими странами и военная помощь от них. Таджикистан получает оружие из довольного большого количества стран. Среди них - Россия, Китай, США. К примеру, в мае 2022 года Соединённые Штаты дали Таджикистану военные грузовые автомобили, а также пообещали выделить на военные нужды примерно 60 миллионов долларов. Военную поддержку оказывает стране и Казахстан, причём тоже безвозмездно. Всю военную помощь получает Таджикистан от других стран с одной целью: противостоять в случае чего экстремистам из Афганистана.
Российская 201-я база. Таджикистан имеет самую протяжённую в Центральной Азии границу с Афганистаном: более 1300 км. Сейчас там находятся примерно 16 тысяч пограничников, и на помощь им приходит 201-я российская база. Сформирована она была в 2004 году. На этой базе находятся примерно 300 танков Т-72, также есть бронетранспортёры, боевые машины пехоты, артиллерия, зенитные ракетные комплексы С-300. В авиагруппу входят вертолёты Ми-8, Ми-24, штурмовики Су-25. Инструкторами базы каждый год готовятся до 1000 младших специалистов для армии Таджикистана.