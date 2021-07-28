Армию США заподозрили в возобновлении программы «Звёздных войн»

Пока что речь идёт лишь о местных журналистах, которые, при этом, явно не пишут того, что расходилось бы с официальной позицией Пекина.

Китайские СМИ, например, обратили внимание на работу американцев по созданию новейшего радарного комплекса DARC. Это то самое устройство, которое способно обнаружить практически любые цели в космосе на расстоянии до 35-40 тыс км.

Издание «Хуаньцю шибао» пишет, что несмотря на заявленную «защитную» цель разработки подобных технологий, на деле это путь к милитаризации космоса. По итогу подобные действия неминуемо приведут к орбитальной эскалации.

Тот же автор отмечает, что все вышеописанные действия фактическая являются попыткой Соединённых Штатов возобновить проект «Звёздных войн».