Армяне объявили QR-коды для оплаты товаров сатанистской символикой

”Без шуток и на полном серьезе я поручил СНБ выявить формы и пути сотрудничества между определенными кругами и сатаной. Вот вы смеетесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности”, - поделился Пашинян.

Информацию о уникальном поручении подтвердил исполняющий обязанности директора СНБ Эдуард Мартиросян, пообещав уточнить о результатах. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армен Григорян также упомянул о достоверности данного поручения. ”Такой вопрос озвучивался – изучить и дать конкретный ответ, поскольку есть политические силы и персоны, которые обеспокоены этим, и нужно развеять их сомнения”, - поделился Григорян.