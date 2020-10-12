Армянские военные заявили об уничтожении Су-25 вооруженных сил Азербайджана

При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян также рассказал о применении азербайджанскими ВВС штурмовой авиации вдоль всей линии фронта. В этом им помогают турецкие боевые самолеты F-16. Стоит отметить, что, согласно официальным данным представителя Минобороны, с самого начала обострения конфликта в Карабахе Азербайджан потерял в общей сложности 18 самолетов.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. При этом с обвинениями в провокациях друг друга выступили как представители Армении, так и представители Азербайджана. 9 октября 2020 года министры иностранных дел двух республик прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России, а уже в 10 октября перемирие было достигнуто. Правда, обе стороны продолжают обвинять друг друга в отдельных случаях нападения.