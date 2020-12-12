Ароматизаторы в вейпе назвали вредными для сердца

Ранее ученые, исследовавшие вредность вейпа, также приходили к выводу, что несмотря на то, что никотин и другие химические вещества в нем менее токсичным, чем в обычных сигаретах, они все еще способны негативно повлиять на легкие и сердце. В то же время, не было подтвержденных данных о том, что происходит, когда молекулы ароматизатора вейпа проникают в кровоток и достигают сердца. Сейчас же исследователи оценили токсичность ароматизаторов в ходе эксперимента над мышами.

“В целом, наши данные на клетках и мышах показывают, что вейпинг действительно мешает нормальному функционированию сердца и потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма”, - сообщил главный автор исследования Сами Нуджаим.