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Ароматизаторы в вейпе назвали вредными для сердца
Они мешают нормальному функционированию органа
Ученые Университета здравоохранения Южной Флориды провели доклиническое исследование, в рамках которого было установлено, что ароматизаторы в вейпе могут оказывать негативное влияние на сердце.
Ранее ученые, исследовавшие вредность вейпа, также приходили к выводу, что несмотря на то, что никотин и другие химические вещества в нем менее токсичным, чем в обычных сигаретах, они все еще способны негативно повлиять на легкие и сердце. В то же время, не было подтвержденных данных о том, что происходит, когда молекулы ароматизатора вейпа проникают в кровоток и достигают сердца. Сейчас же исследователи оценили токсичность ароматизаторов в ходе эксперимента над мышами.
“В целом, наши данные на клетках и мышах показывают, что вейпинг действительно мешает нормальному функционированию сердца и потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма”, - сообщил главный автор исследования Сами Нуджаим.