Артемий Лебедев прокомментировал переименование Twitter

По его мнению, причина переименования — желание Маска сделать из ресурса не только соцсеть, но и мессенджер, и финансовое приложение, и всё это совместить с возможностями других платформ. Лебедев считает, что в итоге Х станет похожим на китайский WeChat.

Блогер отметил, что бывшее название для этих целей не подходит.

При этом он, как раньше не хотел писать в Twitter, так и после ребрендинга не хочет писать на этой площадке.