Артемий Лебедев выразил мнение, что Илон Маск «на нашей стороне»

Он отметил, что Маск присвоил каналу британской радиовещательной корпорации ВВС метку СМИ, финансируемого правительством. И подчеркнул, что это зависимая от правительства компания, которая не может сказать ничего лишнего. Такая же политика и у YouTube — сервис удаляет любое мнение, отличное от западного.

В связи с этим Лебедев похвалил Маска за идеологическую позицию, близкую российской. Блогер считает, что Илон Маск «на нашей стороне».

«А Илон Маск на нашей стороне. Хотя он, конечно, в гробу видал всю нашу сторону, но он просто на нашей стороне чисто по идеологическим соображениям», — высказался блогер.