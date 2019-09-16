Ашан открыл магазин в российском филиале AliExpress

Сеть гипермаркетов «Ашан» открыла интернет-магазин в российском разделе торговой площадке Tmall. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний.

Напомним, китайская торговая площадка Tmall, работающая в России на базе AliExpess, входит в состав гиганта Alibaba Group.

По словам представителей, на Tmall «Ашан» продает непродовольственные товары. Всего ассортимент включает 6000–7000 видов электроники, бытовой химии, косметики, товаров для животных и тому подобного. Как пообещал директор по маркетингу «Ашан ритейл Россия» Ареш Аламир, в будущем планируется расширять ассортимент.

Как отметил представитель Tmall и Aliexpress в России, сотрудничество строится по модели маркетплейса. В результате доставкой и обслуживанием занимается продавец, т. е. «Ашан». Он пояснил: «Одно из наших требований – работа по всей России. На старте «Ашан» настраивает логистику для покупателей в регионах своего присутствия и дальше должен расширить ее на всю страну».

Ареш Аламир уточнил, что запуск доставки по всей России планируется в начале 2020 года.