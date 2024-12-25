ASML начала продавать «лего» модели своей литографической установки сотрудникам

По словам пресс-секретаря компании, Моники Молс, модели предназначены исключительно для сотрудников ASML, и она добавила, что компания не планирует расширять продажу наборов для широкой аудитории. Однако инженеры, обсуждающие новинку в социальных сетях, просят компанию сделать модели доступными для всех поклонников технологий.

Миниатюрные реплики литографической машины ASML стоят € 208 (примерно $ 216) и продаются в специальном магазине для сотрудников компании. Для сравнения, настоящая установка TWINSCAN EXE:5000, которая используется для производства микрочипов, стоит € 350 миллионов и весит столько же, сколько два самолета Airbus A320. Первую реальную установку этой модели получила компания Intel в прошлом году на своем заводе в Орегоне.