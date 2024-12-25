Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 09:00
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ASML начала продавать «лего» модели своей литографической установки сотрудникам

Они доступны только внутри компании
Компания ASML, голландский производитель передовых машин для изготовления чипов, начала продавать миниатюрные модели своих литографических установок TWINSCAN EXE:5000 сотрудникам компании. Эти модели, напоминающие конструкторы Lego, были выпущены в честь 40-летнего юбилея ASML.
ASML начала продавать «лего» модели своей литографической установки сотрудникам

© Ferra.ru

По словам пресс-секретаря компании, Моники Молс, модели предназначены исключительно для сотрудников ASML, и она добавила, что компания не планирует расширять продажу наборов для широкой аудитории. Однако инженеры, обсуждающие новинку в социальных сетях, просят компанию сделать модели доступными для всех поклонников технологий.

Миниатюрные реплики литографической машины ASML стоят € 208 (примерно $ 216) и продаются в специальном магазине для сотрудников компании. Для сравнения, настоящая установка TWINSCAN EXE:5000, которая используется для производства микрочипов, стоит € 350 миллионов и весит столько же, сколько два самолета Airbus A320. Первую реальную установку этой модели получила компания Intel в прошлом году на своем заводе в Орегоне.

ASML начала продавать «лего» модели своей литографической установки сотрудникам

© ASML

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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