Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
21:00, 22 декабря 2023
1 мин.

ASML поставила Intel литографическое оборудование на $300 млн

Первое из множества

ASML, голландский гигант по производству полупроводникового оборудования, объявила о поставке своих новейших систем экстремальной ультрафиолетовой литографии «High NA» другому технологическому титану Intel.

Эти колоссальные системы, стоимость каждой из которых превышает 300 миллионов долларов, призваны совершить прорыв в производстве чипов, позволяя выпускать более компактные и эффективные полупроводники.

Машины High NA, которые в собранном виде превышают размеры грузовика, должны изменить ландшафт коммерческого производства чипов к 2026 или 2027 году.

Компания Intel, одной из первых заказавшая эти передовые инструменты в 2022 году, присоединилась к таким гигантам отрасли, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron. Но при этом Даррен Грасби (Darren Grasby), EVP по стратегическим партнерствам и президент AMD в регионе EMEA, на форуме Canalys EMEA Forum 2023 скептически отозвался о перспективах Intel.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#полупроводник
,
#Intel
Новости партнеров
Новости партнеров