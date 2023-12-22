ASML поставила Intel литографическое оборудование на $300 млн

Эти колоссальные системы, стоимость каждой из которых превышает 300 миллионов долларов, призваны совершить прорыв в производстве чипов, позволяя выпускать более компактные и эффективные полупроводники.

Машины High NA, которые в собранном виде превышают размеры грузовика, должны изменить ландшафт коммерческого производства чипов к 2026 или 2027 году.

Компания Intel, одной из первых заказавшая эти передовые инструменты в 2022 году, присоединилась к таким гигантам отрасли, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron. Но при этом Даррен Грасби (Darren Grasby), EVP по стратегическим партнерствам и президент AMD в регионе EMEA, на форуме Canalys EMEA Forum 2023 скептически отозвался о перспективах Intel.