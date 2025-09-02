ASML расширит бизнес в Индии

Опубликовано 02 сентября 2025, 18:501 мин.
ASML расширит бизнес в ИндииНа фоне местного производства чипов
Нидерландская компания ASML, производитель оборудования для изготовления микросхем, намерена расширить сотрудничество с индийскими предприятиями. Это связано с планами премьер-министра Нарендры Моди развивать местное производство чипов и сократить импорт критически важных технологий.
На саммите Semicon India в Нью-Дели генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что компания готова поддерживать Индию через обмен знаниями, обучение специалистов и внедрение передовых литографических решений, которые помогут местным фабрикам достигнуть современного уровня производства. Подробности о сроках или моделях оборудования в компании пока не раскрыли.
Индия рассчитывает запустить производство первых чипов до конца года. Планируется, что на начальном этапе страна будет выпускать менее сложные микросхемы, а не высокотехнологичные чипы для искусственного интеллекта. Местный рынок может стать новым направлением для продаж оборудования ASML.