ASML расширит бизнес в Индии

На саммите Semicon India в Нью-Дели генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что компания готова поддерживать Индию через обмен знаниями, обучение специалистов и внедрение передовых литографических решений, которые помогут местным фабрикам достигнуть современного уровня производства. Подробности о сроках или моделях оборудования в компании пока не раскрыли.

Индия рассчитывает запустить производство первых чипов до конца года. Планируется, что на начальном этапе страна будет выпускать менее сложные микросхемы, а не высокотехнологичные чипы для искусственного интеллекта. Местный рынок может стать новым направлением для продаж оборудования ASML.