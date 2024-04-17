ASML сообщила о падении прибыли и заказов

Чистая прибыль составила 1,2 миллиарда евро в первом квартале, в сравнении с 2,0 миллиарда евро в предыдущем квартале. Заказы снизились до 3,6 миллиарда евро, что является значительным падением по сравнению с 9,2 миллиарда евро, отчетами за предыдущий квартал. Акции компании упали более чем на шесть процентов при открытии торгов на Амстердамской фондовой бирже.

ASML является одним из ведущих производителей оборудования для создания современных полупроводников, которые применяются в мобильных телефонах, автомобилях и других устройствах. Тем не менее, отрасль полупроводников стала геополитическим полем битвы, поскольку Запад стремится ограничить доступ Китая из-за опасений, что эти чипы могут быть использованы для военных целей.

Главный исполнительный директор Петер Веннинк заявил, что компания остается оптимистичной на второе полугодие 2024 года, назвав его "переходным" перед более сильным 2025 годом. Веннинк также добавил, что, несмотря на падение продаж в первом квартале, процент продаж в Китай фактически вырос с 39 процентов до 49 процентов.