ASML станет крупнейшим акционером французского стартапа Mistral AI

Сделка сделает ASML крупнейшим акционером Mistral и обеспечит ей место в совете директоров компании. В результате раунда стоимость французского разработчика искусственного интеллекта оценивается примерно в 10 млрд евро, что делает его самой дорогой ИИ-компанией в Европе.

Для ASML участие в проекте может стать стратегическим шагом. Компания производит литографическое оборудование для выпуска самых передовых микросхем, а интеграция технологий Mistral позволит использовать решения в области анализа данных и ИИ для повышения эффективности её инструментов.