ASML станет крупнейшим акционером французского стартапа Mistral AI

Опубликовано 10 сентября 2025, 15:001 мин.
ASML станет крупнейшим акционером французского стартапа Mistral AIИнвестиции оцениваются в €1,3 млрд
Нидерландская компания ASML, один из ключевых поставщиков оборудования для производства чипов, вложит около 1,3 млрд евро в французский стартап Mistral AI. По данным источников, эта сумма составляет основную часть нового раунда инвестиций в размере 1,7 млрд евро.
Сделка сделает ASML крупнейшим акционером Mistral и обеспечит ей место в совете директоров компании. В результате раунда стоимость французского разработчика искусственного интеллекта оценивается примерно в 10 млрд евро, что делает его самой дорогой ИИ-компанией в Европе.
Для ASML участие в проекте может стать стратегическим шагом. Компания производит литографическое оборудование для выпуска самых передовых микросхем, а интеграция технологий Mistral позволит использовать решения в области анализа данных и ИИ для повышения эффективности её инструментов.