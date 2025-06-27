Наука и технологии
Опубликовано 27 июня 2025, 21:57
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ASML запустила научный проект в Китае для поиска инженеров в литографии

Конкурс поможет выявить новых специалистов в полупроводниках
Крупнейший европейский производитель оборудования для чипов ASML начал в Китае научный проект, цель которого — поиск и развитие инженерных талантов в области литографии. Компания продолжает укреплять свое присутствие в регионе, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в вопросах технологий продвинутого производства чипов.
ASML запустила научный проект в Китае для поиска инженеров в литографии

© Ferra.ru

Новый онлайн-конкурс, организованный ASML, будет открыт для участия с конца июня до начала июля. В нем смогут принять участие как профессионалы полупроводниковой отрасли, так и любители науки. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, связанных с технологией литографии — ключевым процессом в производстве микросхем, в котором на кремниевые пластины наносятся схемы электронных цепей.

По итогам конкурса 16 лучших участников получат возможность пройти собеседование на работу в ASML. Еще 75 человек с высокими результатами попадут в резерв кадров компании и смогут претендовать на участие в будущих проектах.

Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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