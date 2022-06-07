Аспирин оказался полезен не только при головных болях

Аспирин для нас — это не вопрос только сердечного препарата. Аспирин ещё и препарат, который помогает иммунитету <...> Использование аспирина показало: многим опухолям мешает метастазировать аспирин. Это исключительно важно. К сожалению, эта особенность аспирина недооценена, хотя в медицине она известна и очень важна для людей в возрасте.