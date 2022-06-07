Аспирин оказался полезен не только при головных болях

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Аспирин оказался полезен не только при головных боляхЧто мы вообще знаем о популярном лекарстве?
Российский врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, каким малоизвестным свойством обладает аспирин.
По словам специалиста, приём популярного препарата спасает не только от головной боли, но и снижает риск тромбозов.
Аспирин для нас — это не вопрос только сердечного препарата. Аспирин ещё и препарат, который помогает иммунитету <...> Использование аспирина показало: многим опухолям мешает метастазировать аспирин. Это исключительно важно. К сожалению, эта особенность аспирина недооценена, хотя в медицине она известна и очень важна для людей в возрасте.
Андрей Продеус
Отметим, что ранее Продеус также раскрыл важное условие для приёма детьми витаминов. Так, если ребёнок питается разнообразно и сбалансированно, то он получит все необходимые витамины из обыкновенной пищи, без необходимости употреблять дополнительные добавки.