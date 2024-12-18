Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 09:45
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Астронавт NASA создал уникальное устройство для съемок в космосе

Дон Петтит разработал звездный трекер для долгих экспозиций
Астронавт NASA Дон Петтит создал собственное устройство, которое помогает ему снимать фотографии звезд с Международной космической станции (МКС). С помощью самодельного звездного трекера Петтит получил четкие фотографии звезд без следов движения.
Астронавт NASA создал уникальное устройство для съемок в космосе

© Ferra.ru

Звездные трекеры обычно предназначены для того, чтобы вращаться с Землей или, как в случае с Петтитом, с МКС, предотвращая искажения при съемке ночного неба. Одна из фотографий, сделанных Петтитом, была получена за 15 секунд. Он пояснил, что его трекер совершает полный оборот за 90 минут, синхронизируясь с движением станции. Без этого устройства сделать фото длительностью более полсекунды без размытия звезд из-за скорости орбитального движения было бы невозможно.

Однако Петтит отметил, что установка трекера на движущейся платформе — задача не из легких. Сейчас ему удается делать экспозиции до 30 секунд без значительного движения звезд. Еще одной трудностью является съемка через окна МКС, которые могут искажать изображение из-за толщины стекол и угла обзора.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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