Астронавт NASA создал уникальное устройство для съемок в космосе

Звездные трекеры обычно предназначены для того, чтобы вращаться с Землей или, как в случае с Петтитом, с МКС, предотвращая искажения при съемке ночного неба. Одна из фотографий, сделанных Петтитом, была получена за 15 секунд. Он пояснил, что его трекер совершает полный оборот за 90 минут, синхронизируясь с движением станции. Без этого устройства сделать фото длительностью более полсекунды без размытия звезд из-за скорости орбитального движения было бы невозможно.

Однако Петтит отметил, что установка трекера на движущейся платформе — задача не из легких. Сейчас ему удается делать экспозиции до 30 секунд без значительного движения звезд. Еще одной трудностью является съемка через окна МКС, которые могут искажать изображение из-за толщины стекол и угла обзора.