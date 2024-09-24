Астронавт сфотографировал комету с борта МКС

Опубликовано 24 сентября 2024, 18:001 мин.
Астронавт сфотографировал комету с борта МКСЕё можно будет увидеть на Земле
Астронавт NASA Дон Петтит выложил в своём Х-аккаунте фотографии кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Петтит сделал снимки с борта МКС.
© Don Pettit / C/2023 A3
Как отмечает научное издание Naked Science, на снимках запечатлён пока ещё тусклый хвост космического тела. Комета C/2023 A3 движется по слабогиперболической орбите, и, вероятнее всего, только один раз пролетит через Солнечную систему.
Во второй половине сентября, ближе к концу месяца, и до середины октября комету можно будет увидеть на Земле невооружённым взглядом. Максимально к нашей планете C/2023 A3 приблизится 12 октября, расстояние до кометы составит 0,47 астрономической единицы — около 70,6 млн км.