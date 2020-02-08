Астронавт вернулся на Землю спустя рекордные 328 дней на орбите

К слову, рекорд Кох побила еще в декабре прошлого года — именно тогда она установила новый рекорд по времени, который женщина беспрерывно провела в космосе. Прежде на первом месте среди представительниц прекрасного пола находилась другой американский астронавт Пегги Уитсон.

Напомним, что Кристина Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года. По первоначальным планам, она должна была провести на орбите около шести месяцев, но после NASA приняло решение продлить ее миссию, чтобы ученый смогла собрать больше необходимых данных о последствиях длительного космического полета.