Астронавту NASA удалось заснять Землю на рассвете в «мшисто-зелёном» цвете

Опубликовано 01 марта 2025, 21:001 мин.
Астронавту NASA удалось заснять Землю на рассвете в «мшисто-зелёном» цветеЭто необычная расцветка планеты
Портал Gizmodo со ссылкой на NASA расскаазал, что астронавт Дон Петтит снял фотографию Земли с борта МКС. На снимке виден Млечный Путь, который видно по всему его диаметру.
© NASA / Don Pettit
Но важной деталью снимка является размытость вращения Земли на фоне звёзд. Особенность фото — «мшисто-зелёный» оттенок нашей планеты, вместо привычных голубых и зелёных тонов, в которых обычно «застигают» Землю в момент съёмки. На снимке видно, что край атмосферы «омывается тонкой белой полосой, которая отмечает границу между Землёй и космосом».
Автор фото, Дон Петтит, — член экипажа экспедиции NASA №72, в которую также входят астронавты Сани Уильямс, Буч Уилмор и Ник Хейг.
Источник:Gizmodo
Автор:Андрей Кадуков