Астронавту NASA удалось заснять Землю на рассвете в «мшисто-зелёном» цвете

Но важной деталью снимка является размытость вращения Земли на фоне звёзд. Особенность фото — «мшисто-зелёный» оттенок нашей планеты, вместо привычных голубых и зелёных тонов, в которых обычно «застигают» Землю в момент съёмки. На снимке видно, что край атмосферы «омывается тонкой белой полосой, которая отмечает границу между Землёй и космосом».

Автор фото, Дон Петтит, — член экипажа экспедиции NASA №72, в которую также входят астронавты Сани Уильямс, Буч Уилмор и Ник Хейг.